Прогноз S&P Global Ratings по манату

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что поддерживаемый правительством Азербайджана курс маната по отношению к доллару США останется на уровне 1,7 AZN.

При этом в S&P указали, что «если цены на углеводороды резко упадут и останутся низкими в течение длительного времени, мы предполагаем, что правительство может рассмотреть возможность корректировки обменного курса, чтобы защитить валютные резервы Центрального банка от значительного снижения, как это произошло в 2015 году».