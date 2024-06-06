Анар Алекперов на переговорах с Эмине Эрдоган

В ходе встречи Алекперов предоставил информацию о подготовке к 29-й Конференции сторон по изменению климата, которая пройдет в Баку в этом году. Стороны также обсудили возможности сотрудничества между экологической деятельностью Эмине Эрдоган в ООН и Турции и Фондом Гейдара Алиева.

Эмине Эрдоган поздравила Азербайджан с проведением саммита COP, добавив, что Турция сделает все возможное для поддержки братской страны.

После встречи первая леди Турции поделилась заявлениями на своей странице в социальных сетях: «В Стамбуле мы встретились с помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алекперовым. Меня проинформировали о работе Фонда Гейдара Алиева и подготовке к 29-й Конференции сторон по изменению климата ООН, которая пройдет в Баку. Мы оценили сферы нашего сотрудничества в связи с саммитом. Я еще раз выразила наше удовлетворение тем, что Азербайджан примет этот важный саммит по теме климата, на котором соберутся многие мировые лидеры».

В продолжении своей публикации Эмине Эрдоган отметила: «Турция всегда поддерживает нашу братскую страну Азербайджан».