Впервые: украинские беспилотники долетели до Северной Осетии обновлено 11:45; добавлено видео
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о трех сбитых дронах в Моздоке.
По его словам, три беспилотника, которые, по предварительным данным, прилетели с украинской стороны, были сбиты непосредственно в самом Моздоке. «Их целью был военный аэродром», - утверждает глава республики.
Меняйло добавил, что жертв и разрушений в результате атаки нет, и пообещал рассказать о подробностях ЧП позже.
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Министерство обороны РФ заявляет, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии.
В ведомстве отметили, что атака была отражена около 8:40 по местному времени дежурными средствами ПВО.
Минобороны РФ прежде не сообщало об уничтожении БПЛА в этом регионе. Северная Осетия находится на значительном удалении от зоны боевых действий, регион и украинский город Запорожье разделяет около 900 км по прямой.
В конце мая атакам украинских дронов подверглись Оренбургская область, Башкирия и Татарстан, между местами падения этих трех аппаратов и Украиной — более 1 тыс. км.
Ранее в субботу губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в регионе ночью «была предпринята попытка атаковать беспилотниками один из объектов, расположенных на территории Астраханской области. Атака была отражена».