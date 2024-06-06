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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о трех сбитых дронах в Моздоке. По его словам, три беспилотника, которые, по предварительным данным, прилетели с украинской стороны, были сбиты непосредственно в самом Моздоке. «Их целью был военный аэродром», - утверждает глава республики. Меняйло добавил, что жертв и разрушений в результате атаки нет, и пообещал рассказать о подробностях ЧП позже.

* * * 10:36 Министерство обороны РФ заявляет, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии. В ведомстве отметили, что атака была отражена около 8:40 по местному времени дежурными средствами ПВО.