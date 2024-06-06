S&P прогнозирует экономический рост в Азербайджане

Прогноз реального роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2024 год в Азербайджане повысился с 1,5% до 2,5%, говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Агентство прогнозировало экономический рост Азербайджана в 2025 году на уровне 2%, а в 2026-2027 годах — на 1,5%.

Рейтинговое агентство также прогнозирует, что номинальный ВВП Азербайджана составит $76,08 млрд. в 2024 году, в 2025 году - $77 млрд., в 2026 году - $79 млрд и $82 млрд в 2027 году.