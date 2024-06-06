Пакистан в Совбезе ООН. В Баку поздравили

«Сердечно поздравляем братский Пакистан с избранием в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Это избрание свидетельствует о доверии международного сообщества к вкладу Пакистана в поддержание международного мира и безопасности», - говорится в публикации.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Пакистан с избранием в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

Генеральная Ассамблея ООН накануне избрала Пакистан, Сомали, Панаму, Данию и Грецию непостоянными членами Совбеза организации на 2025-2026 годы.

Голосование традиционно носит тайный характер. Для победы страна должна получить как минимум две трети голосов делегатов ГА ООН.

Совбез состоит из 15 членов, пять из них - постоянные: Россия, Великобритания, США, Франция и Китай. Все остальные - непостоянные, которые избираются каждый год группами по пять стран. Непостоянные члены СБ ООН избираются по принципу равномерного регионального представительства. Это означает, что на каждый регион мира приходится разное количество мест.