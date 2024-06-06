Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:30

Еще в ходе обсуждений законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Самир Шарифов подчеркнул важность прогнозирования ВВП. Министр призвал к тому, чтобы темпы роста расходов государственного бюджета совпали с темпами роста экономики и не превышали его. А превышение темпа роста расходов приемлемо для экономики лишь в течение определенного периода времени. Но прибегать к этому на постоянной основе нецелесообразно. Эта мысль министра доминировала и при утверждении изменений в госбюджет на пленарном заседании парламента.

Как отметил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, в госбюджете сформировалась дополнительная потребность в финансовых средствах. Для обеспечения высоких темпов строительно-восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре, повышения обороноспособности и безопасности страны, роста финансирования инфраструктурных проектов, международных мероприятий, субсидий на некоторые услуги и прочих задач возникла дополнительная финансовая потребность в размере 3 млрд 796,1 млн манатов. Он предложил увеличить доходную часть уточненного бюджета на 2 млрд 180 млн манатов - до 36 млрд 353 млн манатов, расходную - на 2 млрд 944,3 млн манатов - до 39 млрд 707,3 млн манатов, а дефицит бюджета - на 764,3 млн манатов - до 3 млрд 354 млн манатов. Но в то же время успокоил депутатов: показатели исполнения госбюджета по итогам 4 месяцев этого года дают основание говорить о том, что доходы бюджета на конец года будут выше прогнозируемого показателя.

С этим, кстати, согласен и председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов. По его мнению, несмотря на невиданно высокий за последние годы дефицит госбюджета, возможность реализации потенциала бюджета как в нефтяном, так и ненефтяном секторах, а также низкая вероятность исполнения прогнозируемых расходов в полном объеме позволяют предположить, что дефицит бюджета будет меньше ожидаемого. С учетом ценовой конъюнктуры и других доходов на мировом рынке нефти и газа макроэкономические прогнозы правительства были обновлены, и ВВП уже прогнозируется на уровне 121,3 млрд манатов, что на 3 млрд манатов больше прошлогоднего показателя. И обновленный прогноз, подчеркнул Шарифов, привел к необходимости изменения и госбюджета на текущий год. После пересмотра расходы в госбюджете на 2024 год прогнозируются в размере 39 млрд 707,3 млн манатов, что на 8,9%, или 3 млрд 249,4 млн манатов больше фактического показателя исполнения 2023 года. А среднегодовая экспортная цена барреля нефти заложена в бюджет в размере 75 долларов за баррель против предыдущего прогноза в 60 долларов.