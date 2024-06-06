Самир Шарифов опережает прогнозы наш комментарий
Еще в ходе обсуждений законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Самир Шарифов подчеркнул важность прогнозирования ВВП.
Министр призвал к тому, чтобы темпы роста расходов государственного бюджета совпали с темпами роста экономики и не превышали его. А превышение темпа роста расходов приемлемо для экономики лишь в течение определенного периода времени. Но прибегать к этому на постоянной основе нецелесообразно. Эта мысль министра доминировала и при утверждении изменений в госбюджет на пленарном заседании парламента.
Как отметил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, в госбюджете сформировалась дополнительная потребность в финансовых средствах. Для обеспечения высоких темпов строительно-восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре, повышения обороноспособности и безопасности страны, роста финансирования инфраструктурных проектов, международных мероприятий, субсидий на некоторые услуги и прочих задач возникла дополнительная финансовая потребность в размере 3 млрд 796,1 млн манатов.
Он предложил увеличить доходную часть уточненного бюджета на 2 млрд 180 млн манатов - до 36 млрд 353 млн манатов, расходную - на 2 млрд 944,3 млн манатов - до 39 млрд 707,3 млн манатов, а дефицит бюджета - на 764,3 млн манатов - до 3 млрд 354 млн манатов. Но в то же время успокоил депутатов: показатели исполнения госбюджета по итогам 4 месяцев этого года дают основание говорить о том, что доходы бюджета на конец года будут выше прогнозируемого показателя.
С этим, кстати, согласен и председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов. По его мнению, несмотря на невиданно высокий за последние годы дефицит госбюджета, возможность реализации потенциала бюджета как в нефтяном, так и ненефтяном секторах, а также низкая вероятность исполнения прогнозируемых расходов в полном объеме позволяют предположить, что дефицит бюджета будет меньше ожидаемого.
С учетом ценовой конъюнктуры и других доходов на мировом рынке нефти и газа макроэкономические прогнозы правительства были обновлены, и ВВП уже прогнозируется на уровне 121,3 млрд манатов, что на 3 млрд манатов больше прошлогоднего показателя. И обновленный прогноз, подчеркнул Шарифов, привел к необходимости изменения и госбюджета на текущий год.
После пересмотра расходы в госбюджете на 2024 год прогнозируются в размере 39 млрд 707,3 млн манатов, что на 8,9%, или 3 млрд 249,4 млн манатов больше фактического показателя исполнения 2023 года. А среднегодовая экспортная цена барреля нефти заложена в бюджет в размере 75 долларов за баррель против предыдущего прогноза в 60 долларов.
И теперь в обновленном госбюджете Азербайджана на 2024 год доходы и расходы соответствуют целевым показателям бюджетного правила, утверждает министр финансов. А исполнение сводного базового дефицита бюджета и отношение государственного долга к ненефтяному ВВП будут обеспечены в установленных пределах. Основная цель поправок и обновления госбюджета - создание дополнительных источников финансирования для решения приоритетных задач, определенных президентом, и вопросов развития, за счет увеличения доходов страны.
И, что особо подчеркнул Шарифов, в пересмотренном госбюджете на 2024 год 48,9% прогнозируемых доходов придутся на нефтегазовый, а 51,1% - на ненефтегазовый сектор. Стоит отметить, что доля ненефтяного сектора и в предыдущем проекте бюджета составляла почти половину его. А теперь, после пересмотра, его повысили еще на 1,5%. А это наглядно показывает, что темпы роста развития ненефтяного сектора заметно растут на фоне спада темпов нефтянки. Кстати, за четыре месяца с начала текущего года доля доходов ненефтегазового сектора в госбюджете также увеличилась на 51,8%, что на 1,5% больше прогноза. При этом ненефтегазовые доходы бюджета составили 6,867 млрд манатов, превысив на 6,8% аналогичный прошлогодний показатель.
И это не может не радовать министра. Исполнение давнего поручения главы государства также идет с опережением прогнозов.