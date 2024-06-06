В Каире официально встретили Ильхама Алиева
8 июня в Каире во дворце «Аль-Иттихад» состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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8 июня в Каире во дворце «Аль-Иттихад» состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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