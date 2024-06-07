В России сообщили об уничтожении десятков беспилотников

Российские силы ПВО за ночь 8 июня сбили и уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, два дрона уничтожены над территорией Ростовской области, один дрон уничтожен и два перехвачены над Белгородской областью, по одному беспилотнику сбили над Брянской и Тульской областями, три дрона уничтожены над Астраханской областью.

Кроме того, пять беспилотников уничтожены и четыре перехвачены над Крымом, еще шесть дронов перехвачены над Краснодарским краем. Минобороны также сообщает, что в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.