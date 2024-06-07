Американцы проанализировали «теорию победы» Путина

Президент РФ заявил после выступления на Петербургском международном экономическом форуме, что России не нужно проводить очередной призыв резервистов, подобный частичной мобилизации в сентябре 2022 года, поскольку Россия не пытается быстро достичь своих военных целей в Украине. В то же время он признал, что нынешнего числа российских военных, задействованных в войне в Украине, будет недостаточно для быстрой победы, но предположил, что вместо этого российские войска применяют более постепенный подход.

Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал «теорию победы» в Украине, которую сформулировал президент РФ Владимир Путин. Она ориентирована на войну на истощение в Украине.

По словам Путина, российские войска преследуют цель «вытеснить» украинские силы «с тех территорий, которые должны быть под российским контролем», поэтому мобилизация не нужна.

«Оценка Путина, что постепенные российские успехи позволят России достичь своих целей в Украине, основывается на предположении, что украинские силы не смогут освободить какую-либо значительную территорию, которую захватят российские войска, и что россияне смогут поддерживать наступательные операции, достигая постепенных тактических успехов, несмотря на большие потери», - предполагают аналитики ІSW.

Оценка Путина подкрепляется последними месяцами задержки западной помощи в сфере безопасности и соответствующими ограничениями со стороны Украины в материальном обеспечении, что позволило российским войскам захватить и удерживать инициативу по всему периметру боевых действий и проводить последовательные наступательные операции на всей территории Восточной Украины, в результате которых россияне достигали постепенных тактических побед.

«Теория победы Путина основывается на способности России пережить и преодолеть обещанную западную помощь безопасности Украины и усилия Украины по мобилизации и накоплению ресурсов, и Путин, вероятно, считает, что российские войска смогут использовать свое преимущество в живой силе и материально-технических средствах для того, чтобы преобладать украинские войска», - говорится в отчете Института по изучению войны.

Аналитики считают, что российские усилия, направленные на то, чтобы не дать Украине накопить личный состав и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы, являются частью подхода к войне на истощение. Они отмечают, что украинские войска уже продемонстрировали, что при хорошем обеспечении могут не дать российским войскам достичь даже незначительных тактических успехов, и начать контрнаступательные операции, освобождающие важную территорию.

ISW продолжает считать, что Украина должна как можно быстрее перехватить эту инициативу, поскольку российские войска получают разнообразные преимущества от удержания инициативы, в том числе возможность проводить стратегию войны на истощение.