Зачем «пророссийский» Сальвини атакует Макрона

«Слова Макрона и генсека НАТО абсолютно ясные: когда кто-то предлагает бомбардировать и убивать в России, он - преступник, потому что приближает третью мировую войну», - сказал Сальвини, слова которого приводит газета Corriere della Sera.

Сальвини еще раз назвал Макрона «опасным неуравновешенным типом» и предложил ему в каске идти сражаться самому.

Газета La Repubblica пишет, что Сальвини делает свои «провокационные заявления» в рамках предвыборной кампании перед голосованием на выборах в Европарламент, в котором его союзницей выступает Марин Ле Пен, главная соперница Макрона. Однако такими заявлениями он раздражает премьер-министра Джорджу Мелони перед саммитом Группы семи, на котором она будет председательствовать на следующей неделе. Несмотря на то, что у Мелони самой не самые гладкие отношения с Макроном, заявления Сальвини грозят новым дипломатическим скандалом с Францией, пишет издание.

Маттео Сальвини известен своими пророссийскими заявлениями, ранее неоднократно призывал снять санкции с России, часто ездил в Москву и фотографировался в майке с Путиным на Красной площади. В 2016 году прилетал в Крым и назвал его присоединение к РФ в 2014 году «законной процедурой».