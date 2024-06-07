Анкара от своих слов не отказывается

Решение Турции о прекращении торговли с Израилем будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечено постоянное прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщил глава Минторга республики Омер Болат.

«Когда мы приняли решение о полном прекращении торговли с Израилем со 2 мая, мы подчеркнули, что наша цель состоит в том, чтобы Израиль как можно скорее согласился на постоянное и немедленное прекращение огня, чтобы были начаты восстановление Газы, доставка в регион продуктов питания, медицинской и гуманитарной помощи. Пока мы не увидим этого, наше решение о прекращении торговли с Израилем останется в силе», - приводят высказывания министра турецкие СМИ.

По его словам, торговля с Палестиной продолжается: « Мы делаем все возможное, чтобы палестинская экономика понесла минимум потерь».

9 апреля Минторг Турции ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров, в том числе стройматериалов, промышленной техники, металлургической продукции. 2 мая министерство объявило о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем, объем которых в год составлял порядка $9,5 млрд. Тогда Болат заявил, что «экспортно-импортные операции с Израилем полностью прекращены со 2 мая. Наша позиция в этом вопросе является четкой и известной. Решение о прекращении торговли принято из-за отказа Израиля обеспечить прекращение огня в Газе».