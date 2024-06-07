Байрактар заявил о планах Турции создать компанию с участием «Газпрома»

Турция планирует создать операционную компанию в Стамбуле с участием местной компании BOTAŞ и российского «Газпрома». Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

«В последние годы были проведены значительные работы для создания в Турции центра торговли природным газом. Сейчас мы планируем создать операционную компанию в партнерстве с BOTAŞ и «Газпромом» в Стамбуле», - приводит слова министра турецкий NTV.

Байрактар по итогам участия в ПМЭФ в Санкт-Петербурге также сообщил, что стороны оценили дорожную карту по предложенному Россией проекту газового хаба в Турции.