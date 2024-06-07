Избитый на протестах лидер партии Саакашвили ушел с должности
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили покинул должность. На спецбрифинге в офисе партии он отметил, решение покинуть пост председателя партии было принято в связи с состоянием здоровья, сообщает издание SOVA.
Хабеишвили займет должность члена политического совета партии. По его словам, пост председателя партии займет председатель парламентской фракции «Национальное движение» Тина Бокучава. Политик заявила, что сегодня, как никогда, она верит в победу.
«Сегодня я не буду подробно рассказывать о своих видениях по тому, как мы идем на выборы и как мы выигрываем эти решающие выборы для нашей страны… <> Скажу одно, без преувеличения: сегодня решается судьба нашей страны, сегодня решается, где будут жить наши дети - на заднем дворе России или в европейской Грузии.
Я глубоко убеждена, что в этом выборе мы должны оставить в покое Иванишвили. А все другие политические силы или хоть один политик, которые противятся обрусению Грузии, должны объединиться ради победы, ради Грузии, ради нашей страны и ради нашего европейского будущего», - отметила Тина Бокучава.
В мае лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили был избит силовиками. Политик был задержан на акции протеста против закона об «иноагентах» в центре Тбилиси.