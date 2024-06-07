Избитый на протестах лидер партии Саакашвили ушел с должности

Хабеишвили займет должность члена политического совета партии. По его словам, пост председателя партии займет председатель парламентской фракции «Национальное движение» Тина Бокучава. Политик заявила, что сегодня, как никогда, она верит в победу.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили покинул должность. На спецбрифинге в офисе партии он отметил, решение покинуть пост председателя партии было принято в связи с состоянием здоровья, сообщает издание SOVA.

«Сегодня я не буду подробно рассказывать о своих видениях по тому, как мы идем на выборы и как мы выигрываем эти решающие выборы для нашей страны… <> Скажу одно, без преувеличения: сегодня решается судьба нашей страны, сегодня решается, где будут жить наши дети - на заднем дворе России или в европейской Грузии.

Я глубоко убеждена, что в этом выборе мы должны оставить в покое Иванишвили. А все другие политические силы или хоть один политик, которые противятся обрусению Грузии, должны объединиться ради победы, ради Грузии, ради нашей страны и ради нашего европейского будущего», - отметила Тина Бокучава.

В мае лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили был избит силовиками. Политик был задержан на акции протеста против закона об «иноагентах» в центре Тбилиси.