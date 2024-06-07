Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:55

Член Верховного суда США Кнтанджи Браун Джексон сообщила в своей финансовой декларации за последний год, что известная певица Бейонсе подарила ей четыре билета на свои концерты. Их общая стоимость составила 3 тысячи 711 долларов и 84 цента. «Судья Джексон без ума от Бейонсе и ее песни «Crazy in Love», - встала на защиту члена Верховного суда ее споксвумен Патрисиа МакКейб. - А кто не без ума от этой певицы?».

Верховные жрецы Америки получают вполне приличную зарплату, немногим меньше, чем президент республики. Глава суда Джон Робертс зарабатывает в год 312.200 долларов, а его помощники - 298 тысяч. При этом судьям не запрещено принимать всякие подарки, главное, чтобы они не превысили лимит в 32 тысячи в год. Однако подарки от восхищенных деятельностью судей граждан - не главный источник пополнения семейного бюджета членов ВС. Львиную долю всех доходов составляют гонорары за их книги мемуаров. В 2023 году трое судей - Бретт Кавано, Нил Горсач и упомянутая нами Браун Джексон получили суммы, измеряемые шестью цифрами. Прибыльное это дело, скажу я вам. Судья Кавано получил за свою книгу воспоминаний 340 тысяч долларов задатка, хотя он до сих пор не придумал ей название. Как сообщило издание Axios, подобная щедрость издателей объясняется тем, что автор мемуаров пообещал в деталях расписать, как прошли его довольно непростые слушания при назначении на эту должность в 2018 году и о покушении на него в 2022-ом.

Судья Джексон стала рекордсменкой среди 9 ее коллег - она получила аванс за книгу мемуаров 893.750 долларов. Аванс судье Горсач составил 250 тысяч. Не гнушаются члены Верховного суда и более мелкими заработками. Судья Соня Сотомайор озвучила голос одного из персонажей детского мультфильма «Путь Альмы», за что получила 1.900 долларов. Но главное внимание публики при публикации финансовых деклараций привлекло признание судьи Кларенса Томаса. Он сообщил, что в 2019 году провел отпуск на Бали, который был полностью оплачен техасским миллиардером Гарланом Кроу. Томас летел на индонезийский остров с женой на частном джете Кроу, и там пара провела неделю на яхте благодетеля. Издание ProPublica подсчитало, что, если бы судья Кларенс Томас платил бы за все эти удовольствия из своего кармана, это обошлось бы ему в кругленькую сумму, приблизительно в 500 тысяч долларов.

У автора этих строк поневоле возникло воспоминание о совместном отдыхе заместителя премьер-министра России Сергея Приходько в компании с олигархом Олегом Дерипаской на борту яхты алюминиевого магната. Там еще для пикантности и услаждения гостя Дерипаски и его самого присутствовала некая Настя Рыбка, которая и поведала об этих морских гастролях чиновника. В случае с Кларенсом Томасом никакие «рыбки» не упоминаются, все же с супругой был. Хотя ничего исключать нельзя, все же люди. Сейчас Томас оправдывается тем, что ФБР посоветовало ему не летать на коммерческих самолетах по причине безопасности. Дело в том, что этот судья был одним из тех, кто потопил закон «Roe v Wade», который разрешал аборты в стране. И кто знает, вдруг на борту лайнера вместе с ним оказались бы сторонницы права американских женщин на аборты. Фотография темнокожего Томаса хорошо знакома нации, как и других его коллег. Скандал бы вышел! Сразу оговорюсь — ни Кларенсу Томасу за полностью оплаченный отпуск на Бали, ни другим судьям за непомерные гонорары не предъявлено никаких обвинений в нарушении закона. Вопрос у нации имеется лишь к одному из них — Самуэлю Авито, на доме которого был обнаружен перевернутый вверх ногами звездно-полосатый американский флаг. Что он хотел этим сказать, никто так и не понял. Но на всякий случай Алито получил право не предъявлять финансовую декларацию за последний год. А то, кто знает, может быть, там нашлись бы серьезные прегрешения, которые бы потопили уважаемого человека.

Гонорары за еще неизданные книги, бесплатные отпуска, билеты на концерт певицы Бейонсе и многое-многое другое. Члены Верховного суда избираются пожизненно. И пока их не вынесут ногами вперед, они могут бесплатно проводить время на Бали или где-угодно и посещать представления поп-див без ущерба для собственного кармана. Но рядовые граждане бывают не вполне довольны, когда верховные судьи нарушают законы этики. Это людей раздражает, особенно ввиду того, что беспечные судьи имеют очень большое влияние на жизнь страны. В 2000 году Верховный суд США в тяжелейшем поединке между двумя кандидатами в президенты - Джорджем Бушем и Альбертом Гором фактически принял сторону первого. Тогда исход выборов решался лишь в одном штате Флорида, где кандидаты шли вровень. Голоса считали и пересчитывали около месяца. Буш набрал всего на одну тысячу больше, но при числе избирателей в штате в 6 миллионов могла быть допущена любая ошибка. Верховный суд тогда постановил — все подсчеты прекратить, и это дало крайне сомнительную победу Бушу.