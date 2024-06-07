Противоречивая информация о ситуации на фронтах Украины

Он пишет, что украинские части смогли навести переправу через реку Волчья, которая разделяет северную и южную части города, контролируемые, соответственно, РФ и Украиной.

Издание «Страна» пишет, что официально Украина не подтверждала данную информацию. Власти Харьковской области утром заявили об отражении российских атак в Волчанске. По данным паблика Deep State, никаких изменений на фронте в районе Волчанска не произошло. Американский Институт изучения войны пишет, что в районе Волчанска «подтвержденных изменений на линии фронта не произошло».

Российские паблики пишут об атаках РФ в Волчанске и заявляют, что россияне штурмуют там агрегаторный завод - крупный пункт обороны ВСУ. Отступления РФ в Волчанске они не подтверждают, но подтверждают контрнаступление ВСУ на другом участке Харьковского фронта - под Липцами в районе села Глубокое, передает «Страна».

Украинский военный паблик Deep State сообщает, что российские войска продвинулись на восточной окраине города Часов Яр. Также ISW подтверждают в сводке, что российские военные продвинулись в районе Часова Яра и к северо-западу от Авдеевки Донецкой области.