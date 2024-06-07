Путин встретился с сыном Кадырова

«Наш президент поздравил Али с предстоящим бракосочетанием, рассказал про его дедушку Ахмата-хаджи, каким он его запомнил, какой характер был у первого президента ЧР, и какими принципами он руководствовался», — написал Кадыров.

Али Кадыров известен под именем Эли. Ему 17 лет. Согласно выписке ЕГРЮЛ, он гендиректор спортивного клуба «Ахмат» и президент Федерации бокса Чечни.

В конце апреля в СМИ снова стали появляться сведения о тяжелой болезни Кадырова. В правительстве Чечни затем опубликовали видеозапись, на который Кадыров тренируется в тренажерном зале. «Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.