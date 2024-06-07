Палестинцы сообщили, что атака «необычайно мощная». Из-за нее многие жители города начали добровольно эвакуироваться: на улицах появились колонны идущих людей с рюкзаками.

Отмечается, ЦАХАЛ распространил днем в субботу, 8 июня, информацию о массированных ударах по инфраструктуре ХАМАС в лагере Нусейрат в центре сектора Газа.

Израильские СМИ отмечают, что внезапная широкомасштабная операция в Нусейрате проводится силами 98-й дивизии, в которую входят десантная бригада и бригада спецназначения. Операция проводится при массированной артиллерийской, воздушной и морской поддержке.

Палестинские источники заявляют, что 15 человек уже убиты и еще десятки ранены. По другим сведениям, число убитых исчисляется десятками. Поступает информация и о массированных ударах в районе больницы в центре сектора Газа, но чуть в стороне от Нусейрата.

Израильское издание «Детали» пишет, что в субботу, 8 июня, в секторе Газа силами спецназа была проведена тщательно спланированная боевая операция, которая привела к освобождению заложников. В медицинский центр «Шиба» прибыли четыре вертолета, на борту которых доставлены освобожденные заложники: Ноа Аргамани (25), Альмог Меир (21), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет). Все четверо 7 октября были на фестивале «Нова», где их пленили боевики ХАМАСа и увели в Газу. Их состояние здоровья хорошее.

Операция была проведена силами ЦАХАЛ, ШАБАК и полиции Израиля (ЯМАМ) в двух местах в лагере Нусейрат в центре сектора Газа. Ноа Аргамани держали в одном здании. Альмога, Андрея и Шломи — в другом.