Ас-Сиси рассказал, что обсудил с Ильхамом Алиевым

Переговоры, проведенные с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, служат укреплению двусторонних отношений в различных областях. Об этом сказал президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В то же время мы обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы также обсудили перспективы сотрудничества в сферах строительства, транспорта, фармацевтики, нефти и инфраструктуры. Мы также отметили важность деятельности совместной комиссии между двумя странами и организации ее очередного заседания», - сказал ас-Сиси.

Президент Египта в своем заявлении отметил, что «еще раз сказал господину президенту о важности усилий по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе и о нашей поддержке этих усилий».

Подчеркнув, что эти усилия станут большим вкладом в развитие стран и народов региона, президент Египта отметил: «Я также сказал господину президенту, что на очередном этапе мы станем свидетелями развития двусторонних отношений во всех сферах».