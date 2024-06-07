Сотрудники госструктур померились силами на воде фото
В Азербайджане совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией каноэ и гребли Азербайджана, при поддержке компании Push 30 были организованы соревнования по гребле среди сотрудников государственных структур.
В соревнованиях приняли участие 23 мужчины и 6 женщин из Министерства молодежи и спорта, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Управления Приморского бульвара, SOCAR, Бакинского морского торгового порта, Государственного комитета по статистике, ЗАО «Каспийское морское пароходство», Министерства труда и социальной защиты населения и ОАО «Азеришыг».
В мужской индивидуальной гонке сотрудник SOCAR Этибар Асадов финишировал первым. Представитель Министерства труда и социальной защиты населения Али Дадашев занял 2-е место, другой сотрудник SOCAR Эльшад Керимов - 3-е.
Среди женщин представительница Министерства молодежи и спорта Илаха Челебиева заняла 1-е место. Сотрудники ЗАО «Каспийское морское пароходство» Жанна Мамедова и Татьяна Сребная - 2-е и 3-е места соответственно.
В смешанной командной гонке лучший результат показала пара Этибар Асадов - Илаха Гаджиева из SOCAR. Пара Микаил Протасов - Жанна Мамедова из ЗАО «Каспийское морское пароходство» заняла 2-е место, пара Гусейн Гулиев - Рена Алиева из Министерства молодежи и спорта - 3-е место.
Победители и призеры были награждены медалями, дипломами и подарками от Министерства молодежи и спорта и Федерации каноэ и гребли Азербайджана.