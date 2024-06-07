Россию исключили из ФИДЕ

Нарушением этики комиссия признала то, что Федерация шахмат России включила в свой состав региональные шахматные клубы украинских регионов, которые захвачены Россией: Донецкой и Луганской, а также части Запорожской и Херсонской областей. Российские власти объявили о вхождении этих регионов в состав России, однако их аннексия не признана мировым сообществом.

Россия исключена из FIDE на два года. Президент FIDE Аркадий Дворкович получил выговор из-за своего участия в попечительском совете ФШР. Он уточнил, что решение еще не вступило в силу, и ФШР, скорее всего, будет оспаривать его на генеральной ассамблее FIDE в сентябре.

В марте 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине, FIDE отстранила от участия в своих соревнованиях спортсменов из России и Беларуси. В индивидуальных состязаниях российские и белорусские шахматисты могут принимать участие в нейтральном статусе под флагом самой FIDE.