Премьеру Грузии пришлось идти на лекцию через черный ход

Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе пришлось войти на лекцию в Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили (ТГУ) через черный ход, сообщает проект SOVA.

Согласно сообщению, студенты часто бойкотируют главу грузинского правительства за то, что власть приняла закон об «иноагентах».

Параллельно с лекцией во втором корпусе университета проходил студенческий митинг.

В понедельник, 3 июня, в Грузии завершилась процедура принятия закона об «иноагентах» – документ подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что «рассматривают все варианты» реагирования на эти действия Тбилиси.