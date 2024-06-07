Продолжаются учения «Кавказский орел – 2024», проходящие в Азербайджане с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Согласно плану учений, спецназовцы из трех стран успешно выполнили задачи по скрытному подходу и нейтрализации условного противника, преодолению различных препятствий в ночное время в условиях ограниченной видимости.

Совместные учения «Кавказский орел – 2024» продлятся до 12 июня.