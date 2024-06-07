НАТО создаст должность спецпредставителя в Украине

По информации источников, такой представитель будет находиться в Киеве, поскольку НАТО планирует увеличить свои долгосрочные обязательства перед Украиной на фоне войны с Россией.

Североатлантический альянс (НАТО) создаст должность специального представителя в Украине. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

«Идею пока обсуждают и должны обнародовать ее на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне», - отмечает издание.

Этот представитель будет координировать поддержку Украины от альянса, включая потоки военной помощи из разных западных стран.

В то же время ряд стран альянса выступает против этой идеи. По их мнению, создание такой должности в Киеве скорее напоминает «утешительный приз», в то время как Украина ожидает полноценного членства в организации.

Саммит НАТО в Вашингтоне затронет три ключевых вопроса, связанных с Украиной. В то же время вопрос членства страны в альянсе рассматривать не будут.