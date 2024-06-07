Турция призвала мир признать Палестину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на чрезвычайной встрече Совета министров иностранных дел D-8, состоявшейся в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле. По его словам, главы МИД восьми стран объявили о своей поддержке Палестины.

«Сегодня страны D-8 – Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция – из Стамбула заявляют о нашей мощной поддержке Палестины. У нас нет никаких сомнений, что те, кто совершает резню в Газе, однажды понесут наказание. Победят те, кто защищает мирное будущее для Палестины. В Стамбуле мы вновь заявляем всему миру, что не молчим перед лицом угнетения в Газе со стороны Израиля.

Мы всегда продолжали поддерживать палестинское государство в границах 1967 года, независимое, суверенное со столицей в Восточном Иерусалиме.

На сегодняшний день 148 стран признали палестинское государство. Сотни стран, включая Испанию, Норвегию, Ирландию и, в последнее время, Словению, выступили против этой исторической несправедливости. Уверен, что остальные страны последуют их примеру. Когда-нибудь Палестина станет полноправным членом ООН. В этом контексте мы призываем другие страны признать палестинское государство», – отметил Фидан.