Согласно информации, один из БПЛА был подбит выстрелом из автомата. По предварительным данным, он упал в районе нефтяного месторождения в Ногайском районе.

Сообщается, что сбитым беспилотником мог быть «Мугин-5 Про». Длина дрона составляет 3,5 метра, размах крыльев — пять метров. Он разгоняется до 150 километров в час и может лететь семь часов от точки запуска до точки назначения.

Власти Дагестана подтвердили информацию о прилете беспилотника на территорию региона. Администрация главы республики сообщила в Telegram-канале, что вопросы безопасности находятся на контроле компетентных органов. «Подробная информация будет дана по результатам проверок и проведения необходимых мероприятий», — заявили в администрации.

Ранее в небе над Моздоком в Северной Осетии ПВО РФ сбила три БПЛА.