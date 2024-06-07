Украинские беспилотники атаковали Дагестан видео
Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали территорию Дагестана. Об этом сообщили российские СМИ.
Согласно информации, один из БПЛА был подбит выстрелом из автомата. По предварительным данным, он упал в районе нефтяного месторождения в Ногайском районе.
Сообщается, что сбитым беспилотником мог быть «Мугин-5 Про». Длина дрона составляет 3,5 метра, размах крыльев — пять метров. Он разгоняется до 150 километров в час и может лететь семь часов от точки запуска до точки назначения.
Власти Дагестана подтвердили информацию о прилете беспилотника на территорию региона. Администрация главы республики сообщила в Telegram-канале, что вопросы безопасности находятся на контроле компетентных органов. «Подробная информация будет дана по результатам проверок и проведения необходимых мероприятий», — заявили в администрации.
Ранее в небе над Моздоком в Северной Осетии ПВО РФ сбила три БПЛА.