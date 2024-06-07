Спецоперация турецкой полиции: арестованы лидеры преступных группировок

В ходе операции «Кую-4» против четырех отдельных организованных преступных группировок, обвиняемых в международном обороте наркотиков и отмывании денег, были арестованы лидеры преступных организаций Мерт (Орхан) Унган, Ибрагим Куртар, Айдын Разаки и Раджаб Озйилдыз. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр сообщил, что операции проводились в Анкаре, Диярбакыре, Килисе, Мугле, Мерсине, Анталье, Коджаэли, Хаккари, Мардине, Ване и Балыкесире.

Установлено, что вышеупомянутые преступные группировки ответственны за изъятые в ходе операций в Турции и других странах в общей сложности 3 тонны 367 килограммов наркотиков и стимуляторов.