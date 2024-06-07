После французов и американские военные ушли из Нигера

Договоренность о выводе американского контингента была достигнута в середине мая этого года на переговорах между делегациями министерств обороны Нигера во главе с Киау и США во главе с помощником министра по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофером Майером и директором по развитию совместных сил Объединенного комитета начальников штабов корпусным генералом авиации Дагвином Андерсоном. Контингент должен покинуть страну до 15 сентября этого года.

До переворота в прошлом году, в результате которого президент Нигера Мохамед Базум был свергнут главой президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, американские военнослужащие обеспечивали подготовку и разведывательные операции войск республики. В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Так называемые власти республики утверждали, что соглашение якобы было навязано и не отвечало интересам народа.

В декабре 2023 года французский военный контингент покинул Нигер. Он находился в Нигере в течение десяти лет, его задачей была борьба с террористическими исламистскими группировками в Сахеле. Летом прошлого года после переворота в Нигере отношения Ниамея с Парижем обострились. Посла Франции объявили персоной нон грата, и 27 сентября он покинул Нигер после нескольких недель сопротивления этому решению военных властей. Также военные потребовали, чтобы французский военный контингент покинул страну. Вывод французских военных начался в октябре.