После французов и американские военные ушли из Нигера
США начали вывод своего контингента из Нигера. Об этом сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.
«США официально начали выводить свои войска из Нигера, - приводит его слова телеканал Afrique Média. - 269 военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули нашу страну».
Договоренность о выводе американского контингента была достигнута в середине мая этого года на переговорах между делегациями министерств обороны Нигера во главе с Киау и США во главе с помощником министра по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофером Майером и директором по развитию совместных сил Объединенного комитета начальников штабов корпусным генералом авиации Дагвином Андерсоном. Контингент должен покинуть страну до 15 сентября этого года.
До переворота в прошлом году, в результате которого президент Нигера Мохамед Базум был свергнут главой президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, американские военнослужащие обеспечивали подготовку и разведывательные операции войск республики. В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Так называемые власти республики утверждали, что соглашение якобы было навязано и не отвечало интересам народа.
В декабре 2023 года французский военный контингент покинул Нигер. Он находился в Нигере в течение десяти лет, его задачей была борьба с террористическими исламистскими группировками в Сахеле. Летом прошлого года после переворота в Нигере отношения Ниамея с Парижем обострились. Посла Франции объявили персоной нон грата, и 27 сентября он покинул Нигер после нескольких недель сопротивления этому решению военных властей. Также военные потребовали, чтобы французский военный контингент покинул страну. Вывод французских военных начался в октябре.