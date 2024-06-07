Зачем хуситы похищают сотрудников ООН?
Йеменские хуситы похитили как минимум 50 работников ООН и других иностранных международных организаций в городе Сана. Об этом сообщила газета Arab news со ссылкой на министра по правам человека Йемена Ахмеда Армана.
По его данным, были похищены 18 йеменцев, работавших в агентствах ООН, включая такие, как Программа развития ООН, Управление ООН по координации гуманитарных дел, Всемирная продовольственная программа, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и офис посланника Йемена.
Также похищены по меньшей мере 32 сотрудника Национального демократического института, финансируемого США, Partners Yemen, немецкого общества международного сотрудничества GIZ, организации Resonate Yemen и других организаций.
По словам министра, рейды хуситов продолжались с утра четверга до четырех утра пятницы. Повстанцы ворвались в дома йеменцев, работающих на иностранные организации.
Арман повторил свой призыв к ООН и другим иностранным организациям перенести свои штаб-квартиры из Саны, которую контролируют хуситы, в Аден, где находится официальное правительство Йемена. «Мы неоднократно предупреждали ООН, что отношение хуситов к их персоналу, преимущественно йеменцев, ухудшится, поэтому мы просили перенести их штаб-квартиру в Аден. Но ООН отклонила наши просьбы по непонятным нам причинам», – сказал он.
Советник по информации посольства Йемена в Каире Балиг Аль-Мехлафи заявил, что кампания хуситов против сотрудников международных организаций связана с санкциями центрального банка против финансовых учреждений, расположенных в Сане, которые не перенесли свои офисы в Аден.