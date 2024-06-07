Зачем хуситы похищают сотрудников ООН?

Йеменские хуситы похитили как минимум 50 работников ООН и других иностранных международных организаций в городе Сана. Об этом сообщила газета Arab news со ссылкой на министра по правам человека Йемена Ахмеда Армана.

По его данным, были похищены 18 йеменцев, работавших в агентствах ООН, включая такие, как Программа развития ООН, Управление ООН по координации гуманитарных дел, Всемирная продовольственная программа, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и офис посланника Йемена.