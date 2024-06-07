Покушение на украинского мэра-предателя

В российском городе Старый Оскол совершено покушение на бывшего мэра города Купянск Харьковской области Украины Геннадия Мацегору, который сотрудничал с россиянами, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«7 июня 2024 года в городе Старый Оскол совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, который занимал должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ. Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками», - говорится в сообщении украинской разведки.

В ГУР напомнили, что в июне 2022 года Мацегора подписал «протокол» создания «Харьковской администрации» и публично об этом объявил. После освобождения украинской армией Купянска Мацегора сбежал в Белгородскую область, где ему приставили усиленную охрану.

«Состояние предателя украинского народа критическое», - отметили в ГУР.