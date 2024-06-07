За граффити с гробами «французских солдат в Украине» задержали молдаван

Во Франции задержаны трое граждан Молдовы, которых подозревают в нанесении граффити с гробами «французских солдат в Украине» на улицах Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Источник BFMTV в правоохранительных органах заявил, что при задержании у подозреваемых были изъяты латексные перчатки, аэрозоли с краской и соответствующие трафареты. Сейчас полиция проверяет связь задержанных «с возможным иностранным вмешательством».

Ответственность за акцию якобы взяла на себя некая украинская группа художников «Мрия», члены которой связались с полицией и сообщили о своей причастности, пишет BFMTV. Они утверждают, что таким образом ответили «на неадекватные действия французских властей» по отношению к активистам «Мрия», установившим пять фальшивых гробов с аналогичными надписями у Эйфелевой башни. Французские следователи сомневаются в достоверности этих заявлений, отмечает BFMTV.

Гробы с французскими флагами и надписями «французские солдаты в Украине» появились у подножия Эйфелевой башни 1 июня. Еще в день инцидента полиции Парижа удалось задержать троих мужчин, причастных к их установке. Ими оказались гражданин Болгарии, который взял ответственность за доставку реквизита, а также граждане Германии и Украины. В ходе допросов все трое заявили, что согласились выполнить задание за деньги, водитель получил за него 120 евро, два других молодых человека - по 400 евро. Следствие пока не определило предполагаемых организаторов акции у Эйфелевой башни, но некоторые улики, по данным французских СМИ, указывают на возможную причастность России.