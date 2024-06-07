Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении главы Службы национальной безопасности Армена Абазяна посетил приграничный участок Баганис-Киранц на границе с Азербайджаном.

Глава правительства Армении ознакомился с условиями службы пограничников, размещенных там после делимитации границы с Азербайджаном.

В мае Ереван и Баку подписали протокол-описание о немедленной делимитации границы между рядом населенных пунктов на основе карт 1976 года. 24 мая пресс-служба СНБ сообщила, что погранвойска Армении официально приступили к охране границы в Тавушской области.