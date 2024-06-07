Предупреждение МЧС

По данным Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана, в ближайшие дни, в основном в горных и предгорных районах, прогнозируется нестабильная погода, местами интенсивные дожди, грозы и сильный ветер, в горных реках возможен сход селевых потоков и кратковременные паводки.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.