Предупреждение МЧС
По данным Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана, в ближайшие дни, в основном в горных и предгорных районах, прогнозируется нестабильная погода, местами интенсивные дожди, грозы и сильный ветер, в горных реках возможен сход селевых потоков и кратковременные паводки.
В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.
В предупреждении говорится: «Населению рекомендуется избегать районы, подверженные селям и паводкам. Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электростолбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров при сильном ветре, должны строго соблюдаться правила пожарной безопасности. При грозах рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), не приближаться к линиям электропередач, громоотводам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Если находитесь в автомобиле, остановите транспортное средство, поднимите стекла и переждите грозу».