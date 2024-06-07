Атасевер полетел

Суборбитальный космический корабль VSS Unity, в котором находится второй турецкий астронавт азербайджанского происхождения Тува Джихангир Атасевер, вылетел с космодрома в Нью-Мексико в 08:30 по местному времени (в 17:30 по турецкому времени).

Турецкого астронавта провожал заместитель министра промышленности и технологии Ахмет Йозгатлыгиль.

В составе миссии Galactic 07 наряду с турецким астронавтом также два американских астронавта, еще один из Италии. Продолжительность полета займет приблизительно 1 час 10 минут.

Планируется, что Атасевер проведет около 7 экспериментов в условиях микрогравитации в фазе свободного падения продолжительностью около 3 минут.