СГБ о главной угрозе безопасности Азербайджана: от Ирана до России, от Турции до Казахстана декларация спецслужбы
Незаконный оборот наркотических средств представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в статье Службы государственной безопасности Азербайджана.
«Наркотики, считающиеся бедствием человечества, являются одной из основных причин трагических судеб людей и непрерывного роста преступности, которые могут привести к уничтожению генофонда народов и наций. Несмотря на усилия международного сообщества по объединению усилий в борьбе с этой глобальной проблемой и проведение постоянных просветительских и пропагандистских мероприятий, в мире наблюдается быстрое распространение наркотических средств, на которое также влияют недостаточный уровень контроля со стороны государств, наличие в различных частях мира неконтролируемых территорий, а также широкие транспортные и транзитные возможности, существующие между странами.
Сегодня наша республика вносит значительный вклад в борьбу с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков на международной арене, играя важную роль в существующей платформе международного сотрудничества. Можно с уверенностью говорить, что в Азербайджане, присоединившемся к международным конвенциям по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сформирована национальная законодательная база для дальнейшего совершенствования деятельности в этой сфере.
Известно, что с первых лет независимости по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева были предприняты важные шаги в юридической плоскости в данной области. В частности, был принят закон от 18 июня 1999 года «О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».
По указанию президента Ильхама Алиева в различные периоды были приняты государственные программы для более эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, усиления координации деятельности правоохранительных органов в этом направлении, а также проведения интенсивных просветительских мероприятий, прививающих людям здоровый образ жизни.
В настоящее время в рамках Государственной программы на 2019-2024 годы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией, утвержденной Указом президента Ильхама Алиева от 22 июля 2019 года за №1334, перед Службой государственной безопасности совместно с другими правоохранительными органами поставлены важные задачи, которые успешно выполняются.
Также Служба государственной безопасности, продолжая свое представительство в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и координируя ее с соответствующими органами, вносит свой вклад в мероприятия, осуществляемые в данном направлении.
Азербайджан, расположенный в географически выгодном месте и являющийся важным транспортным узлом и центром транзитных маршрутов, постоянно подвергается случаям контрабанды и незаконного оборота наркотических средств. Служба государственной безопасности совместно с правоохранительными органами республики и стран-партнеров эффективно борется с этими явлениями, играя активную роль в предотвращении незаконного ввоза наркотиков на территорию Азербайджана и их дальнейшей транспортировки в другие страны.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, было установлено, что транснациональные организованные преступные группы осуществляют крупномасштабные перевозки наркотиков по следующим маршрутам:
- Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Российская Федерация;
- Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Турецкая Республика - Российская Федерация;
- Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Казахстан - Российская Федерация - Западная Европа;
- Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Грузия - Украина - Западная Европа (до войны России с Украиной);
- Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Российская Федерация - Япония (до войны России с Украиной).
Анализ оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, показывает, что граждане Исламской Республики Иран, занимающиеся контрабандой наркотиков, вовлекают в преступную деятельность по наркоторговле граждан Азербайджанской Республики, проживающих в населенных пунктах вдоль государственной границы и имеющих преимущественно низкий уровень социального обеспечения.
Другие граждане нашей страны поддаются влиянию и принуждению к незаконному обороту наркотиков при различных обстоятельствах (например, во время поездок в Иран для медицинских обследований, через контакты с иранскими гражданами, находящимися в местах лишения свободы в Азербайджане, или посредством знакомства через социальные сети).
Преступные группы или лица, намеревающиеся отправить наркотики в Азербайджан, обманывают наших граждан, обещая им определенные денежные вознаграждения за выполненную работу, при этом себе обеспечивая более высокую прибыль. Также, чтобы удерживать этих людей в зависимом положении, им периодически дарят небольшие количества различных видов наркотиков, превращая их в наркозависимых, а также выплачивают им обещанные деньги частями. Подобный «принцип оплаты» создает благоприятные условия для того, чтобы курьеры постоянно занимались перевозкой наркотиков. Им также обещают быстрое избавление от финансовых трудностей.
Исследования показали, что в Азербайджан ввозятся такие традиционные наркотики и психотропные вещества, как метамфетамин, метадон, героин, кокаин, сушеная марихуана, гашиш и опиум, производимые в основном в Афганистане и Иране. Экстази, ЛСД и другие новые психотропные вещества поступают контрабандным путем из Турции и некоторых европейских стран.
Благодаря мероприятиям, проводимым Службой государственной безопасности и другими правоохранительными органами, были обезврежены крупные преступные группы, занимающиеся транспортировкой наркотиков. В настоящее время на территории страны действуют в основном мелкие и средние группы, работающие разрозненно.
По имеющейся статистике, большинство лиц, относящихся к вышеуказанной категории, помимо контрабанды и незаконного оборота наркотиков, совершают и другие тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.
Также стоит отметить, что спецслужбы враждебных государств могут использовать «слабые места» наркозависимых лиц в своих планах, направленных против конституционного строя и суверенитета Азербайджанской Республики, а также для подрыва существующей стабильности в стране.
Поэтому борьба с наркотиками, ставшими бедствием человечества, должна рассматриваться не только как обязанность правоохранительных органов, но и как долг всего общества, а потому вестись постоянно и систематически», — отмечается в статье СГБ Азербайджана.