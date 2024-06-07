Отдел информации 20:14

Незаконный оборот наркотических средств представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в статье Службы государственной безопасности Азербайджана. «Наркотики, считающиеся бедствием человечества, являются одной из основных причин трагических судеб людей и непрерывного роста преступности, которые могут привести к уничтожению генофонда народов и наций. Несмотря на усилия международного сообщества по объединению усилий в борьбе с этой глобальной проблемой и проведение постоянных просветительских и пропагандистских мероприятий, в мире наблюдается быстрое распространение наркотических средств, на которое также влияют недостаточный уровень контроля со стороны государств, наличие в различных частях мира неконтролируемых территорий, а также широкие транспортные и транзитные возможности, существующие между странами.

Сегодня наша республика вносит значительный вклад в борьбу с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков на международной арене, играя важную роль в существующей платформе международного сотрудничества. Можно с уверенностью говорить, что в Азербайджане, присоединившемся к международным конвенциям по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сформирована национальная законодательная база для дальнейшего совершенствования деятельности в этой сфере. Известно, что с первых лет независимости по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева были предприняты важные шаги в юридической плоскости в данной области. В частности, был принят закон от 18 июня 1999 года «О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». По указанию президента Ильхама Алиева в различные периоды были приняты государственные программы для более эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, усиления координации деятельности правоохранительных органов в этом направлении, а также проведения интенсивных просветительских мероприятий, прививающих людям здоровый образ жизни. В настоящее время в рамках Государственной программы на 2019-2024 годы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией, утвержденной Указом президента Ильхама Алиева от 22 июля 2019 года за №1334, перед Службой государственной безопасности совместно с другими правоохранительными органами поставлены важные задачи, которые успешно выполняются.

Также Служба государственной безопасности, продолжая свое представительство в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и координируя ее с соответствующими органами, вносит свой вклад в мероприятия, осуществляемые в данном направлении. Азербайджан, расположенный в географически выгодном месте и являющийся важным транспортным узлом и центром транзитных маршрутов, постоянно подвергается случаям контрабанды и незаконного оборота наркотических средств. Служба государственной безопасности совместно с правоохранительными органами республики и стран-партнеров эффективно борется с этими явлениями, играя активную роль в предотвращении незаконного ввоза наркотиков на территорию Азербайджана и их дальнейшей транспортировки в другие страны. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, было установлено, что транснациональные организованные преступные группы осуществляют крупномасштабные перевозки наркотиков по следующим маршрутам: - Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Российская Федерация; - Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Турецкая Республика - Российская Федерация; - Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Казахстан - Российская Федерация - Западная Европа; - Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Грузия - Украина - Западная Европа (до войны России с Украиной); - Исламская Республика Иран - Азербайджанская Республика - Российская Федерация - Япония (до войны России с Украиной). Анализ оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, показывает, что граждане Исламской Республики Иран, занимающиеся контрабандой наркотиков, вовлекают в преступную деятельность по наркоторговле граждан Азербайджанской Республики, проживающих в населенных пунктах вдоль государственной границы и имеющих преимущественно низкий уровень социального обеспечения. Другие граждане нашей страны поддаются влиянию и принуждению к незаконному обороту наркотиков при различных обстоятельствах (например, во время поездок в Иран для медицинских обследований, через контакты с иранскими гражданами, находящимися в местах лишения свободы в Азербайджане, или посредством знакомства через социальные сети).