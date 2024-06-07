Байден: Путин не остановится. Угроза нависнет над всей Европой
Под угрозой находится не только Украина, но и вся Европа. Об этом в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил глава Белого дома Джо Байден.
Президент США в очередной раз сказал, что Вашингтон будет поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения.
«Путин не остановится в Украине. Угроза нависнет над всей Европой, и мы не позволим этому произойти. США стоят бок о бок с Украиной. Снова хочу сказать - мы никуда не уйдем», - сказал президент США.
По его словам, новый пакет военной помощи для Украины от США на 225 миллионов долларов уже шестой с тех пор, как американский Сенат принял законопроект, который предусматривает помощь на почти 61 миллиард.
«Жаль, что мы не смогли сделать это тогда, когда хотели, на шесть месяцев раньше, но мы это сделали», - отметил Байден.
В то же время, французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что в ходе визита во Францию президента США Джо Байдена лидеры двух стран обсуждали Украину и обязались оказывать ей поддержку, сколько потребуется.
«Мы смогли сегодня с президентом (Байденом) затронуть важнейшие мировые темы..., первой из которых была Украина. Мы совместно отреагировали, что касается нашей поддержки..., и мы продолжим делать это столь долго и интенсивно, сколько будет необходимо», - сказал Макрон, выступая в субботу вместе с президентом США с заявлениями по итогам французско-американских переговоров.
Президент Франции поблагодарил Байдена и США за участие в помощи Украине и отметил совпадение взглядов сторон на войну, в которой «на карту поставлены безопасность и стабильность» Европы. По его словам, обсуждение этой темы будет продолжено на саммите G7, на конференции по Украине, организуемой в Швейцарии, и на саммите НАТО в Вашингтоне.
Относительно саммита «Большой семерки» Макрон высказал надежду, что «все члены G7 смогут снова подтвердить обязательство выделить Украине помощь в $50 млрд».