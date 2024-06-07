Байден: Путин не остановится. Угроза нависнет над всей Европой

Под угрозой находится не только Украина, но и вся Европа. Об этом в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил глава Белого дома Джо Байден.

Президент США в очередной раз сказал, что Вашингтон будет поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения.

«Путин не остановится в Украине. Угроза нависнет над всей Европой, и мы не позволим этому произойти. США стоят бок о бок с Украиной. Снова хочу сказать - мы никуда не уйдем», - сказал президент США.

По его словам, новый пакет военной помощи для Украины от США на 225 миллионов долларов уже шестой с тех пор, как американский Сенат принял законопроект, который предусматривает помощь на почти 61 миллиард.