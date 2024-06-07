Актер, кинопродюсер, сценарист Cтивен Сигал прилетел в Баку по приглашению Эмина Агаларова, сообщили местные СМИ.

На днях на курорте Sea Breeze состоится открытие его именной звезды.

Стивен Сигал в 2016 году получил гражданство России (сохранив американское). В августе 2018-го был назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. В 2014 году поддержал аннексию Крыма Россией. Отказывается осуждать войну России против Украины. В 2023 году «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» президент РФ Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы.