Прогноз Эрдогана

Объем экспорта Турции в 2024 году прогнозируется на уровне $267 млрд по сравнению с $255,4 млрд в 2023 году. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями Ассамблеи экспортеров в Стамбуле.

«К концу 2024 года мы обязательно увеличим экспорт товаров до $267 млрд», - сказал он, напомнив, что в мае этот показатель достиг рекордных $24,1 млрд. Рост в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил 11,4%.

По словам президента Турции, проводимая с 2023 года программа экономической стабилизации приносит свои плоды. Свидетельством тому является рост валютных резервов Центробанка на $45,2 млрд, до $143,6 млрд.

«Турецкая экономика делает твердые шаги к намеченным целям, вступая в период дезинфляции. После завершения этого процесса экономика Турции попадет в совершенно другую лигу», - заверил президент Турции.