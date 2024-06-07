ХАМАС утверждает, что заложники погибли при операции Израиля

Сторонники движения ХАМАС утверждают, что несколько заложников, удерживаемых в секторе Газа, якобы погибли в результате израильской операции в лагере беженцев Нусейрат. С таким утверждением выступил официальный представитель боевого крыла движения - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - Абу Убайда.

«Противнику удалось освободить некоторых своих заложников, однако еще несколько пленных погибли в результате проведенной операции», - утверждал представитель группировки. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале «Бригад Иззэддина аль-Кассама».

Он также заявил, что операция в Нусейрате приведет «к ухудшению условий содержания заложников», остающихся в руках ХАМАС, и предупредил, что такие акции представляют для них «серьезную опасность». Информации о числе якобы погибших заложников представитель ХАМАС не привел.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о проведении спецоперации в районе Нусейрата в центральной части сектора Газа, в результате которой были освобождены четверо израильтян, похищенных 7 октября 2023 года. В ХАМАС в ответ на проведенную операцию пригрозили увеличить число заложников за счет взятия в плен израильских военных в ходе боев в Газе.

Управление по работе со СМИ в Газе утверждает, что в ходе операции в Нусейрате погибли 210 палестинцев, более 400 пострадали. Министерство здравоохранения анклава эту информацию пока не комментировало.