Зеленский заявил о провале операции России

Зеленский рассказал, что в субботу обсуждал ситуацию на фронте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«Очень весомый результат — то, что российской армии не удалось реализовать ее харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину», - заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что на это направление были отправлены дополнительные подразделения. И оно «будет еще усилено», добавил он.

«Сейчас благодаря переговорам и встречам во Франции мы имеем новые решения для украинской обороны – от Франции и Соединенных Штатов. Спасибо, друзья! Есть прогресс и по артиллерии, включая производство в Украине снарядов калибра 155, готовим новую производственную платформу. Будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЭБ…», – сказал президент Украины.

Он также заявил, что «уже есть договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть – ближе к осени».

Президент Украины добавил, что «уже почти подготовлены и новые соглашения по безопасности для Украины», но не уточнил, с какими странами.

Российские власти утверждали, что задача нового вторжения в Харьковскую область, которое началось в середине мая, — создание так называемой «санитарной зоны» на границе, призванной обезопасить Белгород от обстрелов. Однако российские войска так и не сумели взять под контроль продолжительный участок российско-украинской границы. Они также не захватили Волчанск, где сейчас идут ожесточенные бои; ВСУ заявляют, что контролируют большую часть города.