Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо проголосовал на выборах в Европарламент, которые в эти дни проходят в Европе. Соответствующее фото опубликовано в Фейсбуке политика.

Проголосовав, несмотря на ранение, Фицо заявил, что отдал голос «за евродепутатов, которые поддержат мирные инициативы, а не продолжение войны».

«Согласие западных стран дать Украине использовать западное оружие для ударов по целям на территории России - лишь доказательство того, что большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряженности с Россией, которая обязательно произойдет», - сказал премьер Словакии.

Он заявил, что не будет вовлекать страну ни в какие «военные авантюры» и сделает все, чтобы «мир преобладал над войной».