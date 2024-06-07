Колумбия «накажет» Израиль углем

Колумбия приостановит поставки угля в Израиль из-за действий израильской армии в секторе Газа. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Густаво Петро.

«Мы остановим экспорт угля в Израиль до тех пор, пока не прекратится геноцид», - написал он в X (ранее Twitter).

Власти Колумбии не раз высказывались с осуждением действий Израиля в секторе Газа. В октябре прошлого года Петро заявил, что у Колумбии появится диппредставительство в Рамалле. В начале мая Богота разорвала дипломатические отношении с Израилем.