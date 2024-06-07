Шольц обратился к Путину

«Путин должен осознать, что он не может победить в своей жестокой кампании. Что для Украины может быть только справедливый мир», – подчеркнул Шольц.

По словам канцлера, спустя более 800 дней после начала войны становится очевидным, что Россия «никуда не отойдет от своих империалистических планов».

«Путин должен осознать, что он не может выиграть свою жестокую кампанию. Что для Украины может быть только справедливый мир. Мы неутомимо работаем ради этого справедливого мира. Чтобы было понятно, работать ради мира не означает просто поднять белый флаг. ... Политика мира означает, что мы поддерживаем Украину в защите ее независимости и суверенитета и что мы остаемся благоразумными, что мы всегда взвешиваем опасности, что мы координируемся с нашими партнерами и союзниками», - заявил Шольц.

Он добавил, что над достижением справедливого мира западные страны будут работать на предстоящем мирном саммите в Швейцарии.

«Я буду проводить там кампанию, особенно среди представителей Азии, Африки и Южной Америки, чтобы дать понять России, что мы придерживаемся международного права и Устава ООН…», - резюмировал канцлер ФРГ.