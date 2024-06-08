При поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерации автоспорта Азербайджана и компании Baku City Circuit Баку стал частью 8-го по счету знаменитого международного автопробрега Peking to Paris Motors Challenge, которое является одним из самых захватывающих автосоревнований в мире.

Peking to Paris Motors Challenge - это не только автомобильная гонка, но и испытание на выносливость. Участники преодолевают сложнейший маршрут, проезжая на ретро-автомобилях в общем около 14 тысяч километров.

Международная гонка Peking to Paris Motors Challenge, которая продлится 37 дней, стартовала 18 мая в Китае. Далее автомобили через Монголию и Казахстан добрались до Азербайджана. Заезд с участием 200 автолюбителей финиширует во Франции 23 июня.

Следует отметить, что Peking to Paris Motors Challenge - это настоящее ралли, впервые проведенное в 1907 году. Первым победителем был итальянец Сципионе Боргезе.