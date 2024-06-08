Иран хочет помирить Турцию и Сирию

Иран готов содействовать урегулированию отношений между Турцией и Сирией, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

«Сирийская сторона несколько раз принимала участие во встречах в астанинском процессе с участием Ирана, Турции и России. Это свидетельствует о воле сторон к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству между Сирией и Турцией. Мы приветствуем любую инициативу по инициированию взаимодействия и политического диалога между Сирией и Турцией и готовы мобилизовать все наши средства для его налаживания», - сказал он.

Глава МИД Турции Хакан Фидан говорил ранее о готовности Анкары продолжить процесс нормализации отношений с Дамаском, отмечая, что он должен сопровождаться ликвидацией присутствия на севере арабской страны террористической Рабочей партии Курдистана.