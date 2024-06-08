Турция будет реабилитировать украинских военных

Украина и Турция договорились о сотрудничестве в области реабилитации украинских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны Украины.

Договоренности были достигнуты на встрече заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Украине Мустафой Левентом Бильгеном.

«Мы очень благодарны за помощь, которую Украине оказывает Турецкая Республика. Теперь ее перечень пополнился сотрудничеством в секторе реабилитации. Недавно начат пилотный проект по реабилитации военнослужащих», - отметила Калмыкова.

По ее словам, целью этого проекта является создание эффективного реабилитационного пространства с участием гражданских и военных здравоохранительных учреждений, социальных служб и органов местного самоуправления. Пилотный проект включает в себя, в частности, создание центров совершенства – заведений, которые примут на себя лидерство в сфере реабилитации.