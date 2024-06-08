Американцы помогли Израилю со спецоперацией

США предоставили Израилю разведданные, которые помогли спасти четырех заложников. Об этом рассказала вечером в субботу, 8 июня, ссылаясь на свои источники, газета The New York Times.

Источники в израильской разведке также подтвердили, что США предоставили Израилю разведывательную информацию, которая помогла спасти четырех заложников. Один из источников в США сообщил, что в ходе всей операции в Израиле находилась специальная группа американцев, специализирующаяся на спасении заложников. Она оказывала непосредственную помощь.

Официальный представитель израильской службы безопасности подтвердил, что группы по сбору и анализу разведывательной информации из США и Великобритании дислоцируются в Израиле на протяжении всей войны и помогают израильской разведке во всех вопросах, касающихся заложников.