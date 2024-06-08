Известный азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде провел бой в Гран-при Glory в Роттердаме.

Его соперником был нидерландец марокканского происхождения Ибрагим Эль Буни. Поединок завершился в первом же раунде. Бахрам нокаутировал своего оппонента.

Это был четвертьфинальный бой в полутяжелом весе (до 95 кг). Раджабзаде вышел в полуфинал, где встретится с Сергеем Маслобоевым из Литвы.