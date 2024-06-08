Бахрам Раджабзаде нокаутировал нидерландца в Роттердаме ВИДЕО
Известный азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде провел бой в Гран-при Glory в Роттердаме.
Его соперником был нидерландец марокканского происхождения Ибрагим Эль Буни. Поединок завершился в первом же раунде. Бахрам нокаутировал своего оппонента.
Это был четвертьфинальный бой в полутяжелом весе (до 95 кг). Раджабзаде вышел в полуфинал, где встретится с Сергеем Маслобоевым из Литвы.
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