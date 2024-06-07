Властей Грузии пугают «европейским актом Магнитского»

Более двух десятков ведущих европейских организаций по поддержке демократии и прав человека призвали применить «европейский акт Магнитского» к властям Грузии в ответ на принятие в стране закона об «иноагентах».

«Европейская комиссия, Европейский совет, Европейский парламент и государства-члены ЕС должны рассмотреть имеющиеся в их распоряжении инструменты внешней политики – в первую очередь, ограничительные меры – включая режим санкций в связи с нарушениями прав человека, чтобы оказать политическое давление на грузинские власти», — говорится в совместном заявлении.

Санкционный список ЕС за нарушения прав человека по всему миру был создан 7 декабря 2020 года. Его также называемый «европейским актом Магнитского».

Фигурантам запрещается въезд в ЕС, их активы в Европе заморожены. Кроме того, физическим и юридическим лицам в Евросоюзе запрещено предоставлять средства этим людям и компаниям.

Авторы обращения считают, что закон об «иноагентах» «ставит под угрозу функционирование гражданского общества и независимых СМИ в Грузии. Он «перекликается с тенденциями в авторитарных странах, в том числе с законом об иностранных агентах в России», отмечается в заявлении.