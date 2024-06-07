Украина заказала у Франции мощную радарную систему

Министерство обороны Украины заказало у французской Thales Group вторую радарную систему ControlMaster 200 (CM200) для нужд ПВО. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Эта вторая система противовоздушной обороны усилит защиту украинской территории благодаря раннему выявлению существующих угроз», – говорится в сообщении.

В CM200 входит радар воздушного наблюдения Ground Master 200, система радиосвязи и центр управления ПВО ControlView. Ground Master 200 обеспечивает обнаружение вертолетов, самолетов, дронов, крылатых самолетов, надводных целей и даже артиллерии противника. Радар обеспечивает обнаружение воздушных целей на расстоянии до 250 км и на высоте до 24 км.