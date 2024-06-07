В Иране рассказали, как идет расследование крушения вертолета Раиси

Расследование авиакатастрофы, которая привела к гибели президента Ирана Ибрагима Раиси, продолжается, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери в интервью CNN Türk.

«Как вы знаете, после этого трагического инцидента Генеральный штаб назначил экспертную техническую комиссию для расследования этого инцидента и аварии. Эта комиссия представила общественности два отчета, и расследование все еще продолжается», — сказал он.

По словам Багери, результаты будут представлены верховному лидеру Ирана и народу,

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана, на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.